Экс-полковник МВД считает, что его подставили

Дмитрия Захарченко, осужденного за взятки, отправили в штрафной изолятор после драки. Об этом рассказал его адвокат Александр Горбатенко.

Наказали Захарченко на пять суток – в изоляторе он сидит с 1 февраля, сообщил юрист ТАСС. Произошедшая в январе драка с другим осужденным – первое серьезное нарушение Захарченко в колонии в Мордовии, где он сейчас отбывает срок, отмечает телеграм-канал Life Shot.

Сам Захарченко считает драку провокацией с целью ужесточить ему наказание. "Как мне рассказал Дмитрий, 9 января этот человек, так называемый "обиженный", из его же отряда ИК-5 в Мордовии напал на него", – рассказал Горбатенко РИА "Новости". По его словам, зачинщика избили другие осужденные.

Конфликт в колонии произошел 9 января. По некоторым данным, экс-полковник накинулся на другого осужденного из-за клеветы.