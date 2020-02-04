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Захарченко изолировали после драки

Захарченко изолировали после драки
Дмитрий Захарченко. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Экс-полковник МВД считает, что его подставили

Дмитрия Захарченко, осужденного за взятки, отправили в штрафной изолятор после драки. Об этом рассказал его адвокат Александр Горбатенко.

Наказали Захарченко на пять суток – в изоляторе он сидит с 1 февраля, сообщил юрист ТАСС. Произошедшая в январе драка с другим осужденным – первое серьезное нарушение Захарченко в колонии в Мордовии, где он сейчас отбывает срок, отмечает телеграм-канал Life Shot.

Сам Захарченко считает драку провокацией с целью ужесточить ему наказание. "Как мне рассказал Дмитрий, 9 января этот человек, так называемый "обиженный", из его же отряда ИК-5 в Мордовии напал на него", – рассказал Горбатенко РИА "Новости". По его словам, зачинщика избили другие осужденные.

Конфликт в колонии произошел 9 января. По некоторым данным, экс-полковник накинулся на другого осужденного из-за клеветы.

Карина СИРАЗОВА

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