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Полковника Захарченко обидели в колонии

Полковника Захарченко обидели в колонии
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
За осужденным следят слишком пристально

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание за злоупотребление служебным положением и крупные взятки в мордовской колонии № 5, пожаловался на отношение к нему сотрудников ФСИН. По его словам, оно настолько "ужасное", что он даже заболел.

ИК-5 – это колония для бывших сотрудников силовых органов. Захарченко, которому в октябре скостили срок с 13 лет до 12 с половиной, доставлял много неприятностей охране во время своего пребывания в СИЗО. Поэтому в тюрьму его этапировали с пометкой "склонен к побегу" и на месте установили особый режим контроля.

Все прогулки – только в сопровождении сотрудников ФСИН, в столовую, в баню – под конвоем, сообщает подробности телеграм-канал LIFE SHOT. Близкий контакт с другими заключенными не разрешается. Без общения Захарченко загрустил. По его мнению, даже к находящемуся там же генералу МВД Денису Сугробову, осужденному на 22 года за организацию преступной группы, руководство колонии относится "снисходительнее". 

После ареста у Захарченко конфисковали 9 млрд рублей, которые он получил преступным путем.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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увы,таким крысам в мвд нужно давать пожизненное,ведь он предал и присягу и моральные устои,но кто примет такой закон,госдума это зеркало общества,пусть кинет в меня камень тот кто сам без греха,я не знаю как выздороветь,вернее на словах могу сказать а вот в жизни...
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