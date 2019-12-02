Полковника Захарченко обидели в колонии

За осужденным следят слишком пристально

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание за злоупотребление служебным положением и крупные взятки в мордовской колонии № 5, пожаловался на отношение к нему сотрудников ФСИН. По его словам, оно настолько "ужасное", что он даже заболел.

ИК-5 – это колония для бывших сотрудников силовых органов. Захарченко, которому в октябре скостили срок с 13 лет до 12 с половиной, доставлял много неприятностей охране во время своего пребывания в СИЗО. Поэтому в тюрьму его этапировали с пометкой "склонен к побегу" и на месте установили особый режим контроля.

Все прогулки – только в сопровождении сотрудников ФСИН, в столовую, в баню – под конвоем, сообщает подробности телеграм-канал LIFE SHOT. Близкий контакт с другими заключенными не разрешается. Без общения Захарченко загрустил. По его мнению, даже к находящемуся там же генералу МВД Денису Сугробову, осужденному на 22 года за организацию преступной группы, руководство колонии относится "снисходительнее".

После ареста у Захарченко конфисковали 9 млрд рублей, которые он получил преступным путем.