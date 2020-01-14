Сдержанный экс-полковник дал волю эмоциям

Лишенный званий и наград полицейский-взяточник Дмитрий Захарченко, который в начале декабря жаловался на неподобающее отношение к нему в местах, не столь отдаленных, распустил руки. От него досталось одному из осужденных.

Тот, по информации источника во ФСИН, обвинил заключенного под стражу миллиардера в спекуляции: мол, Захарченко продает за решеткой мобильники, пишет LIFE SHOT. Бывший страж правопорядка не потерпел таких слов в свой адрес и накинулся на клеветника, что, к слову, не похоже на него, ведь экс-полковник зарекомендовал себя как уравновешенный и сдержанный человек.

Среди заключенных бытует мнение, будто его выводят из себя специально, чтобы накопить причины не освобождать по УДО. С этим доводом согласна и адвокат экс-полковника Валерия Туникова. Она опровергла сообщение об избиении.

"Считаем провокацией со стороны неустановленных источников с целью дискредитировать Захарченко и лишить возможности отменить незаконное и необоснованное решение об установлении "красной метки", – заявила защитник NEWS.ru.



Напомним, у Дмитрия Захарченко, в общей сложности, было обнаружено 9 млрд руб., которые, как показало следствие, он заработал нечестно. Сейчас он отбывает наказание в мордовской колонии № 5. Бывший полковник осужден за злоупотребление служебным положением и крупные взятки.