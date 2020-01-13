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Осужденный экс-полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко ежемесячно получал взятки от группы компаний. Об этом сообщил заместитель председателя Следственного комитета России.
Собранные следователями данные доказывают, что найденные в квартире Захарченко 8 млрд руб. были получены коррупционным путем, рассказал Игорь Краснов в интервью изданию "Коммерсант". И отметил, что сейчас следствие устанавливает происхождение этих денег, передает RT.
Краснов также добавил, что, несмотря на вынесенный приговор, расследование преступлений экс-полковника продолжается, сообщает телеканал "360".
Напомним, в результате обысков квартир Дмитрия Захарченко и его семьи изъяли порядка 9 млрд рублей. Экс-полковника осудили на 12,5 лет.
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