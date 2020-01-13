Расследование по делу экс-полковника продолжается

Осужденный экс-полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко ежемесячно получал взятки от группы компаний. Об этом сообщил заместитель председателя Следственного комитета России.

Собранные следователями данные доказывают, что найденные в квартире Захарченко 8 млрд руб. были получены коррупционным путем, рассказал Игорь Краснов в интервью изданию "Коммерсант". И отметил, что сейчас следствие устанавливает происхождение этих денег, передает RT.

Краснов также добавил, что, несмотря на вынесенный приговор, расследование преступлений экс-полковника продолжается, сообщает телеканал "360".

Напомним, в результате обысков квартир Дмитрия Захарченко и его семьи изъяли порядка 9 млрд рублей. Экс-полковника осудили на 12,5 лет.

