Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Ежемесячно получал взятки: как Захарченко накопил миллиарды

Расследование по делу экс-полковника продолжается

Осужденный экс-полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко ежемесячно получал взятки от группы компаний. Об этом сообщил заместитель председателя Следственного комитета России.

Собранные следователями данные доказывают, что найденные в квартире Захарченко 8 млрд руб. были получены коррупционным путем, рассказал Игорь Краснов в интервью изданию "Коммерсант". И отметил, что сейчас следствие устанавливает происхождение этих денег, передает RT.

Краснов также добавил, что, несмотря на вынесенный приговор, расследование преступлений экс-полковника продолжается, сообщает телеканал "360".

Напомним, в результате обысков квартир Дмитрия Захарченко и его семьи изъяли порядка 9 млрд рублей. Экс-полковника осудили на 12,5 лет.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

"Водит вас за нос": названа неожиданная причина болезни Заворотнюк

Борющуюся за жизнь звезду сериала "Моя прекрасная няня" облили грязью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей