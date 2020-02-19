Полицейский-взяточник требует вернуть ему заработанные нечестным путем деньги

Разжалованный за превышение должностных полномочий полковник Дмитрий Захарченко намерен побороться за изъятые у него миллиарды. Речь идет о солидной сумме, которая складывается из 370 млн руб., $140 млн и €2 млн, ушедших в госказну.

Соответствующее заявление поступило в Никулинский суд Москвы, передает "Российская газета". Накануне, 18 февраля, отмечает издание, Второй кассационный суд в столице признал законным предыдущий приговор бывшему стражу правопорядка.



Лишенный звания и наград полицейский получил 12,5 лет тюрьмы. К тому же ему присудили штраф в 117 млн 990 тыс рублей.

В мордовской колонии №5, где отбывает наказание Захарченко, его поставили на профилактический учет из-за нелестной характеристики из СИЗО "Лефортово": мол, он может напасть на представителей пенитенциарной системы и сбежать. Однако данные доводы, которые появились, по словам полковника-взяточника, благодаря подслушавшему его разговор с сокамерниками сотрудника ФСИН, в суде опровергли эксперты.

Напомним, в январе сообщалось, что Захарченко устроил драку в колонии. Бывший замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России осужден за злоупотребление служебным положением и многочисленные взятки. Как показало следствие, конфискованные у экс-полковника деньги он заработал нечестно.