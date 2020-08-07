Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Наверняка, каждый огородник хоть раз замечал на листьях томата неприятные желто-коричневые пятна. Это – кладоспориоз, одно из самых частых заболеваний подобного вида овощей. Почему оно появляется и как с ним бороться – расскажет "Утро.ру".
Симптомы
Если вы видите, что на томатных листьях пестреют желтые пятна, необходимо принимать меры. Позже цвет пятен превращается в коричневый. Еще одним симптомом является появление пушистого налета пепельного цвета. Из-за этого листья в скором времени засыхают, а плоды теряют свой вкус и становятся непригодными к потреблению.
Причины
Данная болезнь – это следствие высокой влажности. Образующийся на листьях конденсат является благоприятной почвой для развития кладоспориоза.
Как бороться
Что делать, если вы обнаружили кладоспориоз
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как ускорить созревание томатов.
Депутат из РФ предложил лидеру Республики не делать странных заявлений
Сейчас пенсионная система малоэффективна, отмечают аналитики