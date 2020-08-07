Желтые пятна на листьях томата: как вылечить болезнь у растения

Желтые пятна на листьях томата: как вылечить болезнь у растения
Фото: pixabay.com
Необходимо сразу предпринимать меры, чтобы заболевание не сгубило все кусты

Наверняка, каждый огородник хоть раз замечал на листьях томата неприятные желто-коричневые пятна. Это – кладоспориоз, одно из самых частых заболеваний подобного вида овощей. Почему оно появляется и как с ним бороться – расскажет "Утро.ру".

Симптомы

Если вы видите, что на томатных листьях пестреют желтые пятна, необходимо принимать меры. Позже цвет пятен превращается в коричневый. Еще одним симптомом является появление пушистого налета пепельного цвета. Из-за этого листья в скором времени засыхают, а плоды теряют свой вкус и становятся непригодными к потреблению.

Причины

Данная болезнь – это следствие высокой влажности. Образующийся на листьях конденсат является благоприятной почвой для развития кладоспориоза.

Как бороться

  • Использовать минеральное удобрение с повышенным содержанием калия и фосфора.
  • Проводить регулярную профилактику фунгицидами – химическими веществами для борьбы с грибками растений.
  • Использовать практику севооборота.
  • Проводить проветривание.
  • Периодически осматривать листья томатов.

Что делать, если вы обнаружили кладоспориоз

  • Обрежьте пораженные листья.
  • Подкормите томаты монофосфатом калия.
  • Проведите вечернюю обработку фунгицидом – Бактофитом или Орданом.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как ускорить созревание томатов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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