Необходимо сразу предпринимать меры, чтобы заболевание не сгубило все кусты

Наверняка, каждый огородник хоть раз замечал на листьях томата неприятные желто-коричневые пятна. Это – кладоспориоз, одно из самых частых заболеваний подобного вида овощей. Почему оно появляется и как с ним бороться – расскажет "Утро.ру".

Симптомы

Если вы видите, что на томатных листьях пестреют желтые пятна, необходимо принимать меры. Позже цвет пятен превращается в коричневый. Еще одним симптомом является появление пушистого налета пепельного цвета. Из-за этого листья в скором времени засыхают, а плоды теряют свой вкус и становятся непригодными к потреблению.

Причины

Данная болезнь – это следствие высокой влажности. Образующийся на листьях конденсат является благоприятной почвой для развития кладоспориоза.

Как бороться

Использовать минеральное удобрение с повышенным содержанием калия и фосфора.

Проводить регулярную профилактику фунгицидами – химическими веществами для борьбы с грибками растений.

Использовать практику севооборота.

Проводить проветривание.

Периодически осматривать листья томатов.

Что делать, если вы обнаружили кладоспориоз

Обрежьте пораженные листья.

Подкормите томаты монофосфатом калия.

Проведите вечернюю обработку фунгицидом – Бактофитом или Орданом.

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