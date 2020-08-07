За прошлый год он заработал 72 миллиона рублей

Сургутский депутат Евгений Барсов опубликовал свою декларацию доходов. В итоге он стал самым богатым из всех российских депутатов.

Как указывает РИА "Новости", в собственности у него значится 26 квартир и 10 спортивных самолетов. Также у него есть свой газопровод, жилой дом, три автостоянки и экскаватор. За 2019 год он заработал 72 миллиона рублей, хотя до этого его заработки были несколько ниже.

В прошлом году в собственности у Барсова числились 29 квартир, сообщает телеканал "360". До депутатской должности он долгое время был генеральным директором строительной компании "Сургутстройтрест".