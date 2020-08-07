Больше 20 квартир и 10 самолетов в собственности: найден самый богатый депутат России

За прошлый год он заработал 72 миллиона рублей

Сургутский депутат Евгений Барсов опубликовал свою декларацию доходов. В итоге он стал самым богатым из всех российских депутатов. 

Как указывает РИА "Новости", в собственности у него значится 26 квартир и 10 спортивных самолетов. Также у него есть свой газопровод, жилой дом, три автостоянки и экскаватор. За 2019 год он заработал 72 миллиона рублей, хотя до этого его заработки были несколько ниже. 

В прошлом году в собственности у Барсова числились 29 квартир, сообщает телеканал "360". До депутатской должности он долгое время был генеральным директором строительной компании "Сургутстройтрест". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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