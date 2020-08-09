"Вторая Сирия": в разрушенном Бейруте протесты подавляет армия

"Вторая Сирия": в разрушенном Бейруте протесты подавляет армия
Бейрут Фото: Bilal Jawich/Xinhua/www.globallookpress.com
Ситуация в Ливане наводит на подозрения, что взрыв в порту не был случайным

Сотни человек пострадали в Бейруте за последние сутки. Есть погибшие. Многотысячная толпа громит уцелевшие после взрыва здания в столице Ливана. Люди требуют отставки президента и правительства. На подавление беспорядков брошена армия.

Гуманитарная катастрофа, на краю которой оказался Ливан после того, как от мощного взрыва в порту 4 августа в стране были уничтожены все запасы пшеницы, кукурузы и других продуктов, спровоцировала массовые протесты. Вечером 8 августа демонстранты захватили здания министерства иностранных дел, министерства энергетики, транспорта и природных ресурсов, ворвались в здание Ассоциации национальных банков Ливана. Они крушили помещения, выбрасывали из окон документы, устраивали поджоги. Полиция, несмотря на применение слезоточивого газа и резиновых пуль, не справлялась. Только после полуночи армейские подразделения смогли вытеснить протестующих из захваченных зданий. По данным телеканала Аль-Джазира, пострадали 728 человек.

Столь стремительно разрастающиеся протесты наводят на подозрения, что взрыв в порту не был трагической случайностью.

"Не удивлюсь, если мини-атомный взрыв устроили специально..., не без участия Америки и Израиля"

"Что-то мне это напоминает. О...Сирию!"

"Теперь понятно, кто устроил взрыв и для чего. Циничные нелюди"

"Очередная цветная революция"

комментируют пользователи под размещенными в инстаграмм-канале "Лайф" видеокадрами из Бейрута.

На этом фоне группы международных спасателей, в том числе из России, продолжают вести спасательные работы, разбирать завалы и лечить раненых. Только теперь к 5 тысячам пострадавших от взрыва прибавились сотни участников массовых протестов, а спасателям приходится работать буквально в военных условиях. 

Фоторепортаж
"Была атака": США заявили о бомбе в Ливане
Фото: Marwan Tahtah/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Xinhua/www.globallookpress.com Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com Фото: Xinhua/www.globallookpress.com Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos|www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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