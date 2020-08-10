В августе можно успеть сделать второй севооборот корнеплодов

Уже в скором времени наступит осень. Август – это время, когда некоторые культуры еще можно и нужно сажать. Например, можно высадить рассаду двухлетних растений, цветы, а также позаботиться о почве и посеять горчицу или овес.

Что сажать в огороде в августе

Август – идеальное время для посадки корнеплодов, у которых небольшой срок созревания. Например, можно посеять редиску, морковь или свеклу. Сами по себе плоды будут небольшими, но будут радовать дачников своим вкусом до середины октября. Для посадки моркови лучше использовать сорта "Тушон", "Оранжевый мускат" и "Амстердамскую", для свеклы – "Ноховски" и "Красный шар".

Можно также попробовать посадить суперранние сорта картофеля: "Каприз", "Жуковский ранний", "Розара", "Ариэль". Урожай созреет в течение 60 дней.

Сидераты



Сидераты позволят подготовить почву в огороде для следующего сезона. Они наполнят почву азотом и помогут в борьбе с сорняками. Лучше всего для этих целей подходят горох, овес, горчица, клевер и сурепка.

Цветы

В середине августа можно сажать двухлетние сорта цветов. Например, незабудки, вечерницы, маргаритки и анютины глазки. Также в августе обычно высаживают луковичные культуры: лилии, сциллы, пушкинии.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно ухаживать за помидорами в августе.