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В сознании верующих апостол Сила был похож на богатыря. По преданию, 12 августа он мог передать свою силищу всему живому, и даже самый слабый в этот день ощущал в себе невиданную мощь.
Что можно делать 12 августа
Издревле в этот день люди ходили в лес и срезали ветви осин, чтобы потом сделать из них веники для бани. Считалось, что они помогали от недугов.
На Руси верили, что в эту дату можно избавить от болей в ногах. Достаточно сорвать три листа лопуха с трех разных кустов и приложить к больному месту.
Если хорошо поработать 12 августа, то это зарядит человека жизненной силой, и весь год он не будет болеть.
Что нельзя делать 12 августа
А вот лениться в Силин день строго не рекомендуется. Для проявивших слабость весь год не задастся, и человек даже может заболеть.
Также нужно быть осторожными с острыми предметами. Не стоит много есть, а также решать вопросы в госучреждениях или общаться с работодателем.
В этот день опасно ругаться и рассказывать плохие сны до вечера – можно навлечь на себя беду. Также на Руси верили, что отказывать в помощи нуждающимся в эту дату нельзя.
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