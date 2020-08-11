Приметы на 12 августа: что нельзя делать в Силин день

Приметы на 12 августа: что нельзя делать в Силин день
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В этот день на Руси чтили память святых апостолов Силуана и Силы

В сознании верующих апостол Сила был похож на богатыря. По преданию, 12 августа он мог передать свою силищу всему живому, и даже самый слабый в этот день ощущал в себе невиданную мощь. 

Что можно делать 12 августа

Издревле в этот день люди ходили в лес и срезали ветви осин, чтобы потом сделать из них веники для бани. Считалось, что они помогали от недугов.

На Руси верили, что в эту дату можно избавить от болей в ногах. Достаточно сорвать три листа лопуха с трех разных кустов и приложить к больному месту.

Если хорошо поработать 12 августа, то это зарядит человека жизненной силой, и весь год он не будет болеть.

Что нельзя делать 12 августа 

А вот лениться в Силин день строго не рекомендуется. Для проявивших слабость весь год не задастся, и человек даже может заболеть.

Также нужно быть осторожными с острыми предметами. Не стоит много есть, а также решать вопросы в госучреждениях или общаться с работодателем. 

В этот день опасно ругаться и рассказывать плохие сны до вечера – можно навлечь на себя беду. Также на Руси верили, что отказывать в помощи нуждающимся в эту дату нельзя. 

Приметы на 12 августа

  1. Хороший урожай рябины – к пасмурной осени и холодам зимой.
  2. Теплый ветер и облачность предвещают хорошую погоду в ближайшие дни.
  3. Если дома есть кошка, то можно предсказать погоду на неделю. Если животное лежит в центре комнаты и умывается, будет жара.
  4. Ветер шумит и идет ливень – осадки будут еще несколько дней.
  5. Тепло на улице и сухо – можно отправляться в лес за грибами.
  6. Сильная гроза на Силуана говорит о том, что осень продлится дольше обычного.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на август.

Ольга ФЕДОРОВА

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