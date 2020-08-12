Приметы на 13 августа: что нельзя делать в Евдокимов день

Приметы на 13 августа: что нельзя делать в Евдокимов день
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Лучше не лениться и заняться важными делами

Согласно православному календарю, 13 августа чтят память Евдокима Каппадокиянина. Скончался святой в 33 года, после чего у его мощей начали происходить чудеса – люди переставали болеть и быстро исцелялись. Более того, 13 августа – это последний день перед Успенским постом, поэтому его советовали провести весело, организовать праздник. 

Что нельзя делать 13 августа

  • Нельзя ругаться с родными, срываться на них, выплескивать негативные эмоции. Это может привести к печальным последствиям. 
  • Запланированные на этот день путешествия лучше отложить или перенести на другой день. 
  • Нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней просит. Забота, которую вы подарите окружающим, уже в скором времени вернется вам вдвойне.
  • Не нужно лениться. Лучше заняться чем-нибудь полезным. 
  • Стоит воздержаться от употребления алкоголя. 


Что можно делать 13 августа 

  • В этот день можно смело браться за что-то новое. Успехи в начинаниях не заставят себя ждать. 
  • Благоприятный день для женитьбы. Пары, которые отмечают в этот день свадьбу, будут жить счастливо, поскольку Евдоким – покровитель семейного очага. 
  • Согласно приметам, в этот день нужно есть репу, чтобы привлечь к себе удачу. 
  • Можно навести дома порядок: помыть полы, окна, заняться стиркой. 


Народные приметы на 13 августа

  • Если с самого утра дует сильный ветер, значит, зима будет холодной и снежной. 
  • Туман с утра быстро рассеялся – к теплой погоде. 
  • Если над лесом стоит туман – к обилию грибов. 
  • Муравьи заделывают вход в муравейник  – к сильному дождю. 


Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на август.

Юлия МИХАЙЛОВА

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