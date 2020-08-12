Приметы на 13 августа: что нельзя делать в Евдокимов день
прочитано 2948 раз
Лучше не лениться и заняться важными делами
Согласно православному календарю, 13 августа чтят память Евдокима Каппадокиянина. Скончался святой в 33 года, после чего у его мощей начали происходить чудеса – люди переставали болеть и быстро исцелялись. Более того, 13 августа – это последний день перед Успенским постом, поэтому его советовали провести весело, организовать праздник.
Что нельзя делать 13 августа
Нельзя ругаться с родными, срываться на них, выплескивать негативные эмоции. Это может привести к печальным последствиям.
Запланированные на этот день путешествия лучше отложить или перенести на другой день.
Нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней просит. Забота, которую вы подарите окружающим, уже в скором времени вернется вам вдвойне.
Не нужно лениться. Лучше заняться чем-нибудь полезным.
Стоит воздержаться от употребления алкоголя.
Что можно делать 13 августа
В этот день можно смело браться за что-то новое. Успехи в начинаниях не заставят себя ждать.
Благоприятный день для женитьбы. Пары, которые отмечают в этот день свадьбу, будут жить счастливо, поскольку Евдоким – покровитель семейного очага.
Согласно приметам, в этот день нужно есть репу, чтобы привлечь к себе удачу.
Можно навести дома порядок: помыть полы, окна, заняться стиркой.
Народные приметы на 13 августа
Если с самого утра дует сильный ветер, значит, зима будет холодной и снежной.
Туман с утра быстро рассеялся – к теплой погоде.
Если над лесом стоит туман – к обилию грибов.
Муравьи заделывают вход в муравейник – к сильному дождю.