Лучше не лениться и заняться важными делами

Согласно православному календарю, 13 августа чтят память Евдокима Каппадокиянина. Скончался святой в 33 года, после чего у его мощей начали происходить чудеса – люди переставали болеть и быстро исцелялись. Более того, 13 августа – это последний день перед Успенским постом, поэтому его советовали провести весело, организовать праздник.

Что нельзя делать 13 августа

Нельзя ругаться с родными, срываться на них, выплескивать негативные эмоции. Это может привести к печальным последствиям.



Запланированные на этот день путешествия лучше отложить или перенести на другой день.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней просит. Забота, которую вы подарите окружающим, уже в скором времени вернется вам вдвойне.

Не нужно лениться. Лучше заняться чем-нибудь полезным.

Стоит воздержаться от употребления алкоголя.





Что можно делать 13 августа

В этот день можно смело браться за что-то новое. Успехи в начинаниях не заставят себя ждать.

Благоприятный день для женитьбы. Пары, которые отмечают в этот день свадьбу, будут жить счастливо, поскольку Евдоким – покровитель семейного очага.

Согласно приметам, в этот день нужно есть репу, чтобы привлечь к себе удачу.

Можно навести дома порядок: помыть полы, окна, заняться стиркой.





Народные приметы на 13 августа

Если с самого утра дует сильный ветер, значит, зима будет холодной и снежной.

Туман с утра быстро рассеялся – к теплой погоде.

Если над лесом стоит туман – к обилию грибов.

Муравьи заделывают вход в муравейник – к сильному дождю.





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