В этот день нельзя ругаться и желать зла другим людям

Медовый спас в этом году отмечают в пятницу, в этот день также начинается Успенский пост. Как правило, в этот день православные ходили в церковь и освещали мед в сотах. По традиции, часть сладкого лакомства нужно было оставить для нуждающихся.

Что нельзя делать 14 августа

Под запретом в этот день уборка и другие домашние дела. Лучше посвятить день отдыху.

Нельзя ругаться и думать о плохом. Считается, что таким образом вы навлекаете беду на себя.

Лучше отказаться от чрезмерного празднования и веселья, потому что слишком громкий смех может обернуться несчастьем.

Можно устроить себе разгрузочный день, поскольку в Медовый спас лучше воздержаться от тяжелой пищи и алкоголя.





Что можно делать 14 августа

Пятницу можно посвятить любимому занятию. Посвятите время своему хобби и отдохните душой.

Можно выбраться поближе к воде и искупаться. Это укрепит здоровье и предаст сил.

В Медовый спас нужно помогать нуждающимся. Оказанная помощь вернется в двойном объеме.

Также можно заняться готовкой. Например, испечь блинчики и съесть их с медом.

Хорошо пройдут встречи с друзьями и семейные праздники.





Народные приметы на 14 августа

Ни в коем случае нельзя убивать божьих коровок. Это приведет к целой череде неудач.



Если на Медовый спас вы случайно наступили в лужу – это к деньгам.

Паук упал на голову – к успехам в работе.

Если целый день идет дождь, значит в следующим году урожай будет вкусным и богатым.

Увидеть большую стаю голубей – к рождению ребенка.





Ранее "Утро.ру" рассказывало, как встретить Медовый Спас и что приготовить.

