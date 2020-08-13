Приметы на 14 августа: что нельзя делать в Медовый спас

Приметы на 14 августа: что нельзя делать в Медовый спас
Фото: pixabay.com
В этот день нельзя ругаться и желать зла другим людям

Медовый спас в этом году отмечают в пятницу, в этот день также начинается Успенский пост. Как правило, в этот день православные ходили в церковь и освещали мед в сотах. По традиции, часть сладкого лакомства нужно было оставить для нуждающихся. 

Что нельзя делать 14 августа

  • Под запретом в этот день уборка и другие домашние дела. Лучше посвятить день отдыху. 
  • Нельзя ругаться и думать о плохом. Считается, что таким образом вы навлекаете беду на себя. 
  • Лучше отказаться от чрезмерного празднования и веселья, потому что слишком громкий смех может обернуться несчастьем. 
  • Можно устроить себе разгрузочный день, поскольку в Медовый спас лучше воздержаться от тяжелой пищи и алкоголя. 


Что можно делать 14 августа 

  • Пятницу можно посвятить любимому занятию. Посвятите время своему хобби и отдохните душой. 
  • Можно выбраться поближе к воде и искупаться. Это укрепит здоровье и предаст сил. 
  • В Медовый спас нужно помогать нуждающимся. Оказанная помощь вернется в двойном объеме. 
  • Также можно заняться готовкой. Например, испечь блинчики и съесть их с медом. 
  • Хорошо пройдут встречи с друзьями и семейные праздники. 


Народные приметы на 14 августа

  • Ни в коем случае нельзя убивать божьих коровок. Это приведет к целой череде неудач. 
  • Если на Медовый спас вы случайно наступили в лужу – это к деньгам. 
  • Паук упал на голову – к успехам в работе. 
  • Если целый день идет дождь, значит в следующим году урожай будет вкусным и богатым. 
  • Увидеть большую стаю голубей – к рождению ребенка. 


Ранее "Утро.ру" рассказывало, как встретить Медовый Спас и что приготовить. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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