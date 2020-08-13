Приметы на 14 августа: что нельзя делать в Медовый спас
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В этот день нельзя ругаться и желать зла другим людям
Медовый спас в этом году отмечают в пятницу, в этот день также начинается Успенский пост. Как правило, в этот день православные ходили в церковь и освещали мед в сотах. По традиции, часть сладкого лакомства нужно было оставить для нуждающихся.
Что нельзя делать 14 августа
Под запретом в этот день уборка и другие домашние дела. Лучше посвятить день отдыху.
Нельзя ругаться и думать о плохом. Считается, что таким образом вы навлекаете беду на себя.
Лучше отказаться от чрезмерного празднования и веселья, потому что слишком громкий смех может обернуться несчастьем.
Можно устроить себе разгрузочный день, поскольку в Медовый спас лучше воздержаться от тяжелой пищи и алкоголя.
Что можно делать 14 августа
Пятницу можно посвятить любимому занятию. Посвятите время своему хобби и отдохните душой.
Можно выбраться поближе к воде и искупаться. Это укрепит здоровье и предаст сил.
В Медовый спас нужно помогать нуждающимся. Оказанная помощь вернется в двойном объеме.
Также можно заняться готовкой. Например, испечь блинчики и съесть их с медом.
Хорошо пройдут встречи с друзьями и семейные праздники.
Народные приметы на 14 августа
Ни в коем случае нельзя убивать божьих коровок. Это приведет к целой череде неудач.
Если на Медовый спас вы случайно наступили в лужу – это к деньгам.
Паук упал на голову – к успехам в работе.
Если целый день идет дождь, значит в следующим году урожай будет вкусным и богатым.
Увидеть большую стаю голубей – к рождению ребенка.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как встретить Медовый Спас и что приготовить.