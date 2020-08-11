Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Груши по праву считаются одними из самых сложных в уходе растений. Чтобы получить хороший урожай, приходится тщательно следить за здоровьем плодов. Деревья тяжело переносят болезни, а также могут сильно пострадать из-за неблагоприятных погодных условий.
Каким болезням подвержена груша
Аспергиллус
Из-за того, что дерево часто находится в тени и не получает солнечный свет в нужном объеме, плоды могут потерять свою форму и вкус. О наличии грибкового заболевания свидетельствуют и большие черные пятна на ветках деревьев.
Парша
Повышенная влажность может стать причиной появления данной болезни. Из-за нее плоды, листья и ветки груши покрываются темными пятнами.
Бактериоз
Вялые и закрученные листья с бурыми пятнами свидетельствуют о бактериозе, который может возникнуть из-за насекомых-вредителей и сырости.
Как уберечь грушу от болезней
Для спасения дерева от гибели необходимо обработать его специальным раствором. Для его приготовления нужны антибиотики для груши. Три таблетки следует растворить в 10 л воды и настоять в течение суток. После этого получившуюся смесь необходимо процедить и добавить туда 75 – 100 г сахара. Обработку растений нужно проводить три раза в неделю, рассказал автор канала "Блог дедушки. Александр Плюшкин" в "Яндекс.Дзен".
Немецкие бизнесмены готовятся к потере средств, вложенных в строительство газопровода
Граждан РФ обвинили в шпионаже и выдворили из страны