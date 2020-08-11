Топ-менеджеры расскажут молодым специалистам о своем пути к успеху и поделятся знаниями

Девятый международный инновационный форум rAsia Baikal 2020, посвященный последним разработкам в области экономических инноваций, пройдет 27 августа в Иркутске. Специалисты поделятся своими знаниями с начинающими бизнесменами в формате "митап" - встречи состоятся как в онлайн, так и на офлайн-площадках из-за коронавирусной инфекции.



На форуме выступят 13 экспертов из РФ и остальных государств, представители администрации Иркутской области, главы корпораций и инвестфондов, специалисты из спортивной и туристической сфер, а также инвесторы и стартаперы.

Как отметил организатор форума Александр Шульгин, в настоящее время происходит перестройка многих сфер мировой экономики – пандемия заставила мир искать выход из глубокого кризиса. Эксперты обсудят последние инновации, пути сотрудничества, расскажут о своем пути к успеху и покажут, как новейшие экономические разработки изменят экономическую сферу всей планеты.

В форуме могут поучаствовать студенты, специалисты информационных технологий, молодые бизнесмены и остальные жители региона.

Подробная информация доступна на IrkutskMedia.ru.