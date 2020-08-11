Портрет Лукашенко поставили прямо на мусульманский коврик

Неизвестные ворвались в галерею социальной терпимости "Голубые ели", открытую в Москве бывшим мэром Архангельска Александром Донским, и разгромили помещение.

Инцидент произошел после того, как владелец записал видеозапись, на которой молится на мусульманском коврике перед портретом президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Донской рассказал, что открыл "Голубые ели" для того, чтобы определить границы терпимости у людей – для этого он записывал подобного рода провокационные ролики. Последний случай как раз показал, что граница терпимости пройдена. Однако Александр не планирует жаловаться и выяснять, кто за этим стоял.

Донской рассказал, что не так давно несколько человек напали на его промоутера из "Музея эротики". А в августе к нему наведались правоохранительные органы, так как Александр выставил у витрин обнаженных девиц, которые исполняли танцы прямо перед прохожими.

Тем не менее, Донской не намерен останавливаться: он уже придумал некий перфоманс, который нельзя разрушить: художник изъявил желание пошутить над американским лидером Дональдом Трампом. Александр собирается открыть в России его предвыборный штаб, провести за него агитацию и потребовать за это 10 млн долларов, сообщает 29.ru.

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