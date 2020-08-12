Главное в данном вопросе - герметичность и удобство для садоводов

Для хорошего урожая в будущем году о семенах нужно начинать думать уже сейчас. Однако найти зернышки хорошего качества – это половина дела, поскольку самое главное – суметь сохранить их до весны. Существует несколько способов обеспечить себе хороший урожай.

Хранить семена в пакетах с зип-лок замком

Это очень удобно, поскольку не потребуется никаких дополнительных усилий, а благодаря тому, что замок будет плотно закрыт, семена не испортятся и "доживут" до весны. Также на полиэтиленовых пакетах легко можно написать сорт и год сбора семян. Еще одно преимущество – разные размеры пакетов, которые можно выбрать в зависимости от количества семян.

Небольшие баночки от детского питания

Стеклянные емкости отлично подойдут для хранения. Главный плюс такого способа – герметичность. Крышки плотно закручиваются и не дают сырости испортить содержимое. Семена в баночках от детского питания можно хранить при минусовой температуре. Это позволит им пройти своеобразную закалку, что положительно скажется на их всхожести в следующем дачном сезоне.

Специальный альбом, сделанный из "файлов"

Для того, чтобы создать подобную систему, нужно взять несколько файлов, стекло, металлическую линейку и паяльник. Файл необходимо разделить на четыре ровных части, наметить будущие "кармашки" и положить его на стеклянную поверхность. Далее нужно приложить линейку и начинать "резать" файл на несколько частей с помощью слегка разогретого паяльника. Белую кромку не нужно трогать, она пригодится для того, чтобы собрать несколько файлов в альбом и хранить семена в одном месте.

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