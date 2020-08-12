Медик показала "литры пота" из противочумного костюма - видео

Медик показала "литры пота" из противочумного костюма - видео
Claudio Furlan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Запись сделана в Синьцзяне, где активно борются с новой вспышкой

Сотрудница одной из китайских больниц показала, какое количество пота накапливается за ее смену. Соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.

Как отмечает источник, видео было снято в прошедшую субботу. В этот день героиня ролика работала в больнице Синьцзяна на северо-западе КНР. Китаянка села на стул, сняла синие бахилы и подтянула брюки. После этого на пол выплеснулась жидкость, сообщает Daily Mail.

В настоящее время Синьцзян борется со вспышкой коронавируса: недавно в регионе заразились около 500 человек. Местная администрация провела экстренные меры по сдерживанию очага.

Ранее глава Национальной медицинской палаты РФ травматологии Леонид Рошаль заявил, что коронавирус стал репетицией биологической войны. Инфекция теперь – способ проверки системы здравоохранения большинства стран.

Егор МАЛКОВ

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