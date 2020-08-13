"У всех зрение хорошее?": Мишустин пошутил над министрами на публике

"У всех зрение хорошее?": Мишустин пошутил над министрами на публике
Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава кабмина предложил подчиненным сходить к офтальмологу

Михаил Мишустин подколол министров в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку. Во время осмотра окружной больницы на Чукотке председатель российского правительства предложил своим подчиненным зайти к окулисту и проверить зрение: мол, вдруг те "не увидели что-то" важное.

Во время посещения больницы делегация прошлась по разным кабинетам. У рабочего места офтальмолога глава кабмина остановился и отпустил пару ироничных комментариев в сторону госслужащих.

"В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения – новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?" – спросил Мишустин.

А вот при осмотре кабинета МРТ премьер-министр столкнулся с серьезной преградой. Одна из сотрудниц, невзирая на высокий статус гостей, грудью встала на защиту помещения и запретила заходить туда со съемочной аппаратурой.  

Мишустин оценил такой подход к работе и заметил, что профессионала всегда видно.


Видеозаписи опубликовал телеграм-канал кремлевского пула РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Мишустин бросил ручку на стол при обсуждении вакцины от коронавируса. Этот вопрос сильно потревожил премьер-министра.

Ольга ФЕДОРОВА

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