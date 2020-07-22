Премьер-министр заговорил о сроках получения препарата

Михаил Мишутин в среду, 22 июля выступил с отчетом о работе правительства. Премьер-министр обсудил многие актуальные вопросы, в том числе и ситуацию с коронавирусом в стране. Говоря о вакцине, политик громко бросил ручку на стол так, что звук был слышен даже на видео.

В процессе выступления Мишустин держал канцелярский предмет в правой руке и, как только он оказался на столе, премьер начал активно жестикулировать. На политика в это время внимательно смотрели его коллеги, что можно заметить за видео с совещания.

"Самое главное – это подготовить производственные площадки и удостовериться в безопасности вакцин",

– высказался премьер-министр. Он также выразил надежду, что надежный российский антидот против коронавируса появится уже этой осенью, передает телеканал "360".

Во время трансляций журналисты пристально следят не только за словами политиков, но и за их движениями во время речи. Так, в Сети не раз подмечали, как Владимир Путин играл с ручкой: раскручивал ее на столе или с силой бросал. После этого Дмитрий Песков посоветовал не зацикливаться на канцелярских принадлежностях президента.

Во время совещания Мишустин также пообещал российским туристам денежную компенсацию и новые выплаты медработникам.