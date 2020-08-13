Государства СНГ могут стать доступными для россиян совсем скоро

Правительство России подумывает над тем, чтобы открыть границы для большинства государств СНГ с 1 сентября. Об этом стало известно журналистам от источника в Ассоциации туроператоров РФ.

Как пишет URA.RU, предполагается, что объявят об том решении в 20-х числах августа.

Так, жители страны смогут улететь в Таджикистан, Киргизию и Армению, а также в Казахстан. Впрочем, последняя страна накануне сообщила, что откроет границы для россиян уже с 17 августа.

При этом, когда заработает авиасообщение с Белоруссией, неизвестно. Также источник поведал, что в сентябре разрешение на международные полеты получат новые аэропорты, в том числе в Казани, Сочи, Краснодара и других городов.