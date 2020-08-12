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Сегодня власти Казахстана сообщили радостную новость для любителей отдыхать в странах СНГ. В скором времени авиасообщение с Россией будет восстановлено. Об этом рассказывает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.
Ожидается, что полететь в Казахстан можно будет уже 17 августа. Помимо этой страны, россияне смогут посетить Германию, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Белоруссию и Украину.
Напомним, с 1 августа Россия запустила международные рейсы. Свои двери перед гражданами нашей страны открыли Турция, Великобритания и Танзания.
Ранее появилась информация, что отдых на российских курортах значительно подорожал. По некоторым данным, цены выросли на 10%.
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