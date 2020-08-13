В Москве отменили школьные линейки 1 сентября

Градоначальник напомнил, что занятия будут идти в штатном режиме

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новом учебном году в столичных школах не будет массовых мероприятий и линеек. 

Глава столицы отметил, выступая в эфира канала "Россия 24", что учебный процесс никто не отменял – он начнется 1 сентября.

В сентябре школьники 5-9 классов будут должны пройти новое тестирование, которое определит возможное наличие пробелов в приобретенных знаниях, сообщает МИР24.

Ранее Собянин заявлял, что в Москве не собираются вводить никаких новых мер из-за COVID-19.

Егор МАЛКОВ

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