Градоначальник напомнил, что занятия будут идти в штатном режиме

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новом учебном году в столичных школах не будет массовых мероприятий и линеек.

Глава столицы отметил, выступая в эфира канала "Россия 24", что учебный процесс никто не отменял – он начнется 1 сентября.

В сентябре школьники 5-9 классов будут должны пройти новое тестирование, которое определит возможное наличие пробелов в приобретенных знаниях, сообщает МИР24.

Ранее Собянин заявлял, что в Москве не собираются вводить никаких новых мер из-за COVID-19.