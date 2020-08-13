Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
588 новости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новом учебном году в столичных школах не будет массовых мероприятий и линеек.
Глава столицы отметил, выступая в эфира канала "Россия 24", что учебный процесс никто не отменял – он начнется 1 сентября.
В сентябре школьники 5-9 классов будут должны пройти новое тестирование, которое определит возможное наличие пробелов в приобретенных знаниях, сообщает МИР24.
Ранее Собянин заявлял, что в Москве не собираются вводить никаких новых мер из-за COVID-19.
Активистов подталкивают продолжать борьбу без четкого плана
Астрологический прогноз от "Утро.ру" для всех знаков зодиака на день поможет расставить приоритеты и избежать некоторых проблем