Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
580 новости
В Москве не собираются вводит никаких мер из-за коронавируса. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА "Новости".
Ранее стало известно, что от COVID-19 за последние сутки скончалось 147 человек. Среди жителей столицы обнаружено 608 новых зараженных.
Однако статистика по коронавирусу улучшается. За истекшие 24 часа от китайской инфекции вылечилось 8277 граждан. Всего болезнь удалось побороть 580330 россиянам.
Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения