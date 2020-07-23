С таким заявлением выступил мэр города Сергей Собянин

В Москве не собираются вводит никаких мер из-за коронавируса. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что от COVID-19 за последние сутки скончалось 147 человек. Среди жителей столицы обнаружено 608 новых зараженных.

Однако статистика по коронавирусу улучшается. За истекшие 24 часа от китайской инфекции вылечилось 8277 граждан. Всего болезнь удалось побороть 580330 россиянам.