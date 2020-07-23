В Москве не будут вводить новые ограничения из-за коронавируса

С таким заявлением выступил мэр города Сергей Собянин

В Москве не собираются вводит никаких мер из-за коронавируса. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА "Новости". 

Ранее стало известно, что от COVID-19 за последние сутки скончалось 147 человек. Среди жителей столицы обнаружено 608 новых зараженных. 

Однако статистика по коронавирусу улучшается. За истекшие 24 часа от китайской инфекции вылечилось 8277 граждан. Всего болезнь удалось побороть 580330 россиянам. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

Ряду россиян предложили платить повышенную пенсию раньше

Изменения могут коснуться жителей Севера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей