Жертвами инфекции стали еще 147 жителей нашей страны

За минувшие сутки в России выявили еще 5848 случаев заражения коронавирусом нового типа. Больных обнаружили в 83 регионах. Таким образом, за все время пандемии инфекцию подхватили 795038 жителей нашей страны. Актуальные данные по COVID-19 приводит оперштаб.

Самая тяжелая ситуация по-прежнему в Москве – диагноз подтвердили еще 608 жителям столицы. На втором месте Свердловская область с 249 новыми заболевшими, на третьем – Нижегородская, где коронавирусом заразились еще 202 человека.

За последние сутки в России скончались 147 пациентов. Общее число жертв эпидемии в нашей стране достигло 12892.

Количество россиян, которым удалось победить болезнь, также растет. 580330 человек в нашей стране вылечились от коронавируса, из них 8277 – за последние сутки.

Накануне Михаил Мишустин высказался о вакцине от COVID-19. Премьер выразил надежду, что препарат будет готов уже осенью. При этом первая группа добровольцев уже испытала антидот на себе. А вот в ВОЗ считают, что вакцину можно будет использовать не раньше 2021 года, заявил Майкл Райан. Его выступление опубликовано в "Твиттер".