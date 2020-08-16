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Стало известно, что умер 30-летний внук Нурсултана Назарбаева – Айсултан. Предварительной причиной его смерти указывают остановку сердца.
Как сообщают СМИ, парень скончался в Лондоне. Он был сыном старшей дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой.
При жизни он занимался футболом, служил в разведобороне Казахстана. В 2017 году стал вице-президентом Федерации футбола в Казахстане по связям с международными организациями. Также проходил лечение в клинике для наркозависимых.
В прошлом году пытался покончить с собой, а в феврале Айсултан попросил у Великобритании политического убежища. Он утверждал, что на него оказывает давление семья, поскольку он обладает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана".
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