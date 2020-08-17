Предложение уже направили правительству

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением о введении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников. Как отмечает инициатор, в ходе проведенного опроса среди родителей из 75 субъектов выяснилось, что более 80% респондентов пожаловались на необходимость брать отгул или отпуск за свой счет для договоренности с работодателем на 1 сентября для ребенка.

37% родителей признались, что в этот день их не отпускают с работы по причине снижения доходов во время карантина и не дают отгул, отмечает RT. Примерно 25% опрошенных намерены договориться с начальством, чтобы оно выделило несколько часов для школьной линейки.

Как считают психологи, присутствие родителей рядом с учениками начальных классов очень важно для спокойствия ребенка, который может испытывать сильный стресс в новой среде после детского сада, передает РИА "Новости". По этой причине вице-премьера попросили рассмотреть возможность введения нового положения в Трудовой кодекс, сообщает "Пятый канал".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новом учебном году в школах столицы не будет массовых мероприятий и линеек. Он также отметил, что учебный процесс никто не отменял – он начнется 1 сентября.