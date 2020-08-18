Продлеваем урожай: как получать свежие огурцы до заморозков

Продлеваем урожай: как получать свежие огурцы до заморозков
Фото: pixabay.com
В этом поможет процедура омоложения огурцов

Август – время, когда нужно уделить внимание различным нюансам для получения хорошего урожая.  Для того, чтобы свежие плоды радовали до первых заморозков, кусты важно омолаживать – благодаря этому стимулируется рост и повышается урожайность.

Как омолаживать кусты огурцов

  1. Оборвите листья и все боковые побеги. Начните процедуру в такой последовательности: снизу, от земли, и до верхушки куста.
  2. Дойдя до верхушки, оставьте нетронутыми 3-5 листьев.
  3. Очищенный стебель заверните в спираль и присыпьте землей.
  4. Следите за тем, чтобы верхушка осталась на поверхности. Далее, подвяжите ее.
  5. Полейте стебель теплой водой.
  6. Через 10 дней удобрите огурцы коровяком. Благодаря высокой концентрации азота в нем кусты начнут обильно плодоносить.

Важно проводить омоложение в достаточно теплый и солнечный день. Это необходимо для того, чтобы места срезов скорее “затянулись”. Еще одно условие – беритесь за процедуру после обеда. Тогда огуречный стебель достаточно нагреется и станет податливым.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как с помощью подкормки на основе зеленки добиться, чтобы огурцы плодоносили до октября.

Анастасия ГОРЮНОВА

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