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Август – время, когда нужно уделить внимание различным нюансам для получения хорошего урожая. Для того, чтобы свежие плоды радовали до первых заморозков, кусты важно омолаживать – благодаря этому стимулируется рост и повышается урожайность.
Как омолаживать кусты огурцов
Важно проводить омоложение в достаточно теплый и солнечный день. Это необходимо для того, чтобы места срезов скорее “затянулись”. Еще одно условие – беритесь за процедуру после обеда. Тогда огуречный стебель достаточно нагреется и станет податливым.
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как с помощью подкормки на основе зеленки добиться, чтобы огурцы плодоносили до октября.
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