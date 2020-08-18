Осенью мир захлестнут волнения и митинги - экономист

Осенью мир захлестнут волнения и митинги - экономист
Фото: pixabay.com
Цепь событий, развивающихся в некоторых странах, может привести к глобальным последствиям

В сентябре будет решена судьба ведущих мировых держав, а также многих других государств, уверен экономист Михаил Делягин.

Причиной этому станет накопившееся недовольство народных масс, подогреваемое глобальным экономическим кризисом.

Как раз осенью в России пройдут выборы разного уровня. На фоне ситуации в Хабаровске, где некоторые граждане проявляют недовольство, обстановка может обостриться и по всей стране. Накалу страстей поспособствует падение рубля, который вряд ли сможет отстоять свои позиции в сложных экономических условиях. 

В сентябре будет неспокойно и в других странах. Именно в это время в Америке подойдет к концу предвыборная гонка. Ситуация в США резко обострилась в мае после гибели афроамериканца Джорджа Флойда и до сих пор не стабилизировалась. К осени также закончится программа экономической поддержки американцев. Совокупность этих факторов может привести к серьезным волнениям в Штатах, рассказал Делягин в интервью на ютуб-канале "Ассенизатор".

Белоруссию, которая попала в центр мирового внимания, также может потряхивать и в следующем месяце, отмечает URA.RU.

Сложная ситуация в ряде стран повлечет за собой глобальные последствия, и тогда вся планета окунется в череду беспорядков. Судьба мирового сообщества будет решена в сентябре, уверен эксперт.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в России может повториться кризис 1998 г., к которому привел дефолт правительства перед кредиторами.

Ольга ФЕДОРОВА

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