Экономика страны снова может оказаться под ударом из-за второй волны коронавируса

В России может повториться кризис 1998 г., к которому привел дефолт правительства перед кредиторами. С таким прогнозом выступил директор Института стратегического анализа компании "Финансовые и бухгалтерские консультанты", профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев.

По его мнению, всему виной является нынешняя политика Минфина вместе с его главой Антоном Силуановым, направленная на финансирование дефицита федбюджета за счет новых заимствований и расходования резервного фонда кабмина вместо использования суверенного Фонда национального благосостояния, сообщают "Ведомости".

"Пока объем госдолга небольшой, но, если возникнет вторая волна коронавируса, снизятся цены на нефть и экономическая активность вновь упадет, наращивание долгов может обернуться повторением ситуации 1998 года, ведь и доходы упадут, и расходы возрастут, и ФНБ придется распечатывать, а еще и оплачивать долги", – цитирует "Лента.ру" Николаева.

Эксперт удивлен тем фактом, что правительство не тратит средства Фонда национального благосостояния. Он отметил, что его объем превысил 7% ВВП (8 трлн руб) и на сегодняшний день равняется 12,9 триллиона.

Николаев считает это странным, поскольку ФНБ и создавался специально на черный день, а он уже пришел.

О том, что в России должен наступить дефолт 1998 г., граждан страны экономисты и эксперты пугают чуть ли не с начала коронавирусного карантина, когда закрылись предприятия и прекратили работу многие бизнес-структуры. Ряд специалистов предполагает, что экономический кризис продлится, как минимум, два года, а иные считают, что экономика восстановится уже к середине 2021-го.

В какой-то мере все будет зависеть от того, с какой силой ударит вторая волна эпидемии.