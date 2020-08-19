Пользователи гадают, зачем в столицу Белоруссии летал самолет ФСБ

Самолет Ту-214 ПУ с бортовым номером RA-64523 вернулся из Минска в Москву 19 августа. По данным сервиса FlightRadar, он приземлился во "Внуково" в 02:43. В Сети разразились споры, что делал этот российский борт в столице Белоруссии.

Ту-214 ПУ входит в специальный летный отряд "Россия". По неподтвержденным сведениям СМИ, обычно им пользуется руководство ФСБ. В Минск борт прибыл накануне вечером, 18 августа, и уже через несколько часов отправился обратно.

"Подвоз методичек и вакцины", – написал автор канала "дышите глубже" в "Твиттер".

"Эвакуация? Вывоз ценностей?" – выдвинул предположение пользователь той же соцсети @BambarbiaName.

"Янукович не успел бабло вывезти, этот готовится заблаговременно", – прокомментировал подписчик "Царьграда".



"Батька! Карета подана....нужно отваливать. Вас уже ждет сосед Янукович", – сыронизировал читатель "Эха Москвы" karabas_barabas70.

Впрочем, учитывая, сколько "глаз" наблюдали за российским самолетом в аэропорту Минска, вряд ли на борту на самом деле вывезли кого-то или что-то важное. В противном случае наверняка этому были бы свидетельства.

"Особый" российский борт уже прилетал в Минск 12 августа. Некоторые предположили, что на нем вывезли президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына Николая. Однако потом выяснилось, что оба находятся в Республике.