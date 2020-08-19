В координационном совете заявили об обмане Лукашенко

В координационном совете заявили об обмане Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Президента Белоруссии Александра Лукашенко намеренно вводят в заблуждение по поводу координационного совета по переходу власти в Республике, поэтому он выступает резко против. Так считает одна из оппозиционных активисток, член координационного совета Мария Колесникова.

"Его просто обманывают и дают недостоверную информацию. По-моему, это очень много говорит о том, как к нему относятся его же люди, его чиновники", – пояснила она в интервью РБК.

Колесникова отметила, что Лукашенко критиковал "программу" координационного совета. Но никакой программы нет, поскольку созванный совет – это не политическая организация, а общественное объединение, которое активисты только пытаются созвать из представителей разных слоев населения Белоруссии, подчеркнула она.

По словам оппозиционерки, помочь Батьке осознать действительность могла бы Москва, но даже без российской поддержки белорусский народ сможет решить проблему своими силами.

Первое заседание координационного совета, которое возглавила соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская, назначено на 19 августа. Оппозиция планирует выбрать "президиум", который будет решать все вопросы голосованием.

Член совета – бывший претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало – уже предложил сделать Тихановскую временным президентом. А та, в свою очередь, обратилась по-английски к Евросоюзу с призывом не признавать выборы в Белоруссии 9 августа. Напомним, что оба оппозиционных лидера сейчас находятся за границей.

Николай ВИКТОРОВ

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