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Телеведущий Михаил Ширвиндт опубликовал видеобращение к россиянам, которые не поддерживают протесты в Белоруссии. Артист сравнил президента страны Александра Лукашенко с генералом Франко, который в годы Второй мировой войны поддерживал Гитлера и правил Испанией после окончания военных действий долгие годы. Когда диктатора скинули, утверждает Ширвиндт, страна вздохнула свободно.
Артист добавил, что во время своей поездки в Белоруссию снимал витрину, в то время как в глубинке царит "коррупция" и "нищета". Лукашенко, считает он, должен сидеть в тюрьме еще и за то, что в ходе протестов "избивали людей".
То, что Батька занимает руководящий пост на протяжении 26 лет – не нормально, уверен Ширвиндт. А противоположные заявления слышатся в основном от людей его возраста – как правило, такой народ уже не способен мыслить "гибким умом".
"Слушают пропаганду и несут эту помойку в массы", – считает телеведущий.
Молодое поколение, протестующее против Лукашенко, идет к светлому будущему.
"И это будущее за ними, а не за вами – угомонитесь!" - заявил Ширвиндт в своем видеообращении.
Ведущий призвал россиян "отползти" к "своему порталу", где они могут выражать "свою пропаганду". В конце обращения он ругнулся, послав недовольных происходящим в Республике в известное место.
Ранее экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что Лукашенко не смог вовремя обратиться за поддержкой рабочих заводов белорусской промышленности.
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