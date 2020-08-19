Первый и последний советский президент вспомнил, как сам пытался достучаться до людей

Александр Лукашенко не смог вовремя обратиться за поддержкой рабочих заводов белорусской промышленности. Такое мнение высказал единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев.

По его словам, лидеру Белоруссии уже поздно стучаться в двери простого народа. Экс-глава СССР добавил, что перед самым крахом советской империи он также пытался обратиться к трудящимся за оказанием помощи. И Лукашенко пошел той же дорогой.

"Но, кажется, поздно. Так что, все надо разбирать еще", – заявил Михаил Сергеевич.



Тем не менее Горбачев не винит народ в том, что сохранить советский строй не получилось.

"Свалить на рабочих – это я не склонен", – добавил он.

И напомнил, что покинул должность президента СССР во избежание раскола и внутреннего конфликта. А также отметил, что считает россиян и белорусов одним народом.

"Я думаю, и те, и другие что-то не сделали вовремя", - заключил политик, передает "Комсомольская правда".

Недавно Михаил Горбачев обрушился с критикой на сенатора Алексея Пушкова, который сказал, что вся политика советского лидера сводилась к получению Нобелевской премии, и напомнил, что 30 лет назад при президенте СССР Москва пыталась вступить в НАТО. Горбачев, в свою очередь, назвал эти слова чепухой, добавив, что подобные высказывания безосновательны.

Ранее политолог Андрей Суздальцев говорил, что уличные протесты в Белоруссии скоро утихнут, но Александр Лукашенко не сможет сохранить президентское кресло – народ ему этого уже не позволит.