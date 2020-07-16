"Геополитическая капитуляция": Пушков раскритиковал Горбачева из-за Германии

"Геополитическая капитуляция": Пушков раскритиковал Горбачева из-за Германии
Михаил Горбачев. Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик считает, что советского лидера больше интересовала Нобелевская премия, чем выгода для страны

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выступил с критикой первого президента СССР Михаила Горбачева из-за разрешения того вступить Германии в НАТО 30 лет назад.

Поводом для критики в адрес Горбачева стал рассказ спикера правительства  Германии Штеффена Зайберта о встрече в Архызе главы СССР с руководителями СССР. Именно на ней Горбачев внезапно согласился на вступление ФРГ в НАТО, а также пообещал вывести из Германии до 1994 года советскую армию. 

Такие шаги Горбачева Пушков в своем телеграм-канале назвал геополитической капитуляцией. По его словам, в то время от решений Москвы зависело очень многое. И Горбачев, как считает глава комиссии Совфеда, мог выдвинуть свои условия или же вовсе выступить против вступления Германии в Североатлантический альянс и потребовать для нее нейтрального статуса. 

По мнению Пушкова, в тот момент Горбачев уже мало интересовался геополитическими интересами страны. Его сильнее беспокоило получение Нобелевской премии мира.

При этом политик напомнил, что Нобелевскую премию Михаилу Горбачеву вручили вскоре после вступления НАТО в Германию. Это произошло 15 января 1990 года. 

Напомним, Владимир Путин заявил, что СССР распался из-за того, что его руководство не было способно разобраться с экономическим спадом в государстве. На что Михаил Горбачев выдвинул свою версию причин распада Советского Союза, а позже и вовсе напрямую назвал людей, которые, по его мнению, были в этом виноваты. Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии выступил с критикой бывшего лидера СССР и заявил, что тот "врет несусветно".

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Норвегия пожаловалась на имитацию атак российских самолетов

Скандинавы надеются на то, что Москва прекратит боевые маневры на севере РФ

Смешные анекдоты на 16 июля

Подборка новых шуток от "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей