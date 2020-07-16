Политик считает, что советского лидера больше интересовала Нобелевская премия, чем выгода для страны

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выступил с критикой первого президента СССР Михаила Горбачева из-за разрешения того вступить Германии в НАТО 30 лет назад.

Поводом для критики в адрес Горбачева стал рассказ спикера правительства Германии Штеффена Зайберта о встрече в Архызе главы СССР с руководителями СССР. Именно на ней Горбачев внезапно согласился на вступление ФРГ в НАТО, а также пообещал вывести из Германии до 1994 года советскую армию.

Такие шаги Горбачева Пушков в своем телеграм-канале назвал геополитической капитуляцией. По его словам, в то время от решений Москвы зависело очень многое. И Горбачев, как считает глава комиссии Совфеда, мог выдвинуть свои условия или же вовсе выступить против вступления Германии в Североатлантический альянс и потребовать для нее нейтрального статуса.

По мнению Пушкова, в тот момент Горбачев уже мало интересовался геополитическими интересами страны. Его сильнее беспокоило получение Нобелевской премии мира.

При этом политик напомнил, что Нобелевскую премию Михаилу Горбачеву вручили вскоре после вступления НАТО в Германию. Это произошло 15 января 1990 года.

Напомним, Владимир Путин заявил, что СССР распался из-за того, что его руководство не было способно разобраться с экономическим спадом в государстве. На что Михаил Горбачев выдвинул свою версию причин распада Советского Союза, а позже и вовсе напрямую назвал людей, которые, по его мнению, были в этом виноваты. Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии выступил с критикой бывшего лидера СССР и заявил, что тот "врет несусветно".