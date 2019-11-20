Советский лидер в отставке призвал все распавшиеся республики помнить общую историю

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев назвал основной причиной развала Советского Союза политические разногласия в республиках, которые стремились образовать самостоятельные государства. Так бывший политик прокомментировал сегодняшние слова лидера РФ Владимира Путина о том, что большая страна распалась из-за неспособности советского руководства разобраться с экономическим спадом державы.

Горбачев считает, что в последние годы существования СССР необходимо было демократизировать и реформировать отношения, однако этого не произошло.

По его словам, у республик возникло собственное государственное понимание, с которым нужно было считаться, а это также не учитывалось.

"Надо было усовершенствовать отношения внутри Союза. Возьмите и прочитайте последнее, что было написано и опубликовано где-то в декабре (1991-го), по-моему, о том, каким должен быть новый Союз. Это было разработано комиссией, которую я возглавлял и которая много сил положила, чтобы все утрясти", – цитирует РИА "Новости" Горбачева.

Он призвал все бывшие республики Советского Союза вести диалог, а не "нагромождать ни с той стороны, ни с другой" и помнить нашу общую историю, которую защищали вместе, "и сейчас можем и должны вести дела".

Напомним, собравшись в Беловежской пуще 8 декабря 1991 г. руководители трех республик СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия), подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении существования Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Горбачев, оставшись без власти, 25 декабря того же года объявил о сложении полномочий. В этот день был спущен государственный флаг СССР в Кремле.

