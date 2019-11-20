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Горбачев выдвинул свою версию причин развала СССР после слов Путина

Не утрясли: Горбачев оправдался за развал СССР после слов Путина
Михаил Горбачев. Фото: www.globallookpress.com
Советский лидер в отставке призвал все распавшиеся республики помнить общую историю

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев назвал основной причиной развала Советского Союза политические разногласия в республиках, которые стремились образовать самостоятельные государства. Так бывший политик прокомментировал сегодняшние слова лидера РФ Владимира Путина о том, что большая страна распалась из-за неспособности советского руководства разобраться с экономическим спадом державы.

Горбачев считает, что в последние годы существования СССР необходимо было демократизировать и реформировать отношения, однако этого не произошло.

По его словам, у республик возникло собственное государственное понимание, с которым нужно было считаться, а это также не учитывалось.

"Надо было усовершенствовать отношения внутри Союза. Возьмите и прочитайте последнее, что было написано и опубликовано где-то в декабре (1991-го), по-моему, о том, каким должен быть новый Союз. Это было разработано комиссией, которую я возглавлял и которая много сил положила, чтобы все утрясти", – цитирует РИА "Новости" Горбачева.

Он призвал все бывшие республики Советского Союза вести диалог, а не "нагромождать ни с той стороны, ни с другой" и помнить нашу общую историю, которую защищали вместе, "и сейчас можем и должны вести дела".

Напомним, собравшись в Беловежской пуще 8 декабря 1991 г. руководители трех республик СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия), подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении существования Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Горбачев, оставшись без власти, 25 декабря того же года  объявил о сложении полномочий. В этот день был спущен государственный флаг СССР в Кремле.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей
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А я призываю Горбачева назвать дату когда он встанет на Красной площади, что бы те кто пострадал лт его перестройки, когоон морил голодом, те кто по году не получал зарплату могли прийти на площадь и плюнуть ему в лицо.
Будь честным, выйти к народу который ты уморить хотел, за три миллиарда и нобелевскую премию продажников.
Миллионы граждан бывшего Союза ждут что бы плюнуть тебе открыто в лицо, как ты плюнул когда то на них.
Если утонешь, то тебе это зачтется.
Андрей
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Полный идиот...
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