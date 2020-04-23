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"Посмешище": Горбачева назвали лжецом из-за слов о виновниках развала СССР

"Посмешище": Горбачева назвали лжецом из-за слов о виновниках развала СССР
Михаил Горбачев. Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нобелевского лаурета обвинили в попытке сохранить верховную власть в рамках нового государственного объединения

Первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев соврал, когда обвинил участников ГКЧП в срыве перестройки, а еще он стал "тормозом" в развитии страны. Такой жесткий ответ пришел в адрес политика от бывшего председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича.

Ранее сегодня Михаил Сергеевич в очередной раз рассуждал о проблемах с реформам в СССР, их острой необходимости и виновниках развала большой страны.

"Он врет несусветно...бесстыжим образом. В его возрасте лучше этого не делать", – заявил Шушкевич радиостанции НСН.

Участник сговора в Беловежской пуще заметил, что сейчас виноватым можно объявить кого угодно. Несмотря на то, что Горбачев сделал "много положительного", в итоге он стал "тормозом", считает белорусский политик. По его утверждению, советский лидер в реальности хотел "полуобманным" сохранить за собой власть.

"Поэтому когда договор он приносил 20 октября 1991 года, и там получалось, что снова над всеми будет президент Горбачев", – сказал Шушкевич.

Однако лидер СССР растерял достойных советников и стал "делать много глупостей и много врать".

Одновременно белорус признал, что все руководители распадающегося Союза причастны к построению "дикого" капитализма.

"Мы хотели капитализма, думая, что это лучше, а получился "дикий". Не хватило ума", – считает экс-председатель.

Он призвал Горбачева не делать "из себя посмешище", поскольку является лауреатом Нобелевской премии за содействие в объединении Германии.

"Наверное, можно было бы сделать это более выгодным для Советского Союза образом, но я тогда думал, что он поступает правильно – уже потом понял, что он продешевил в десять раз", – констатировал Шушкевич.

Добавим, что Горбачев неоднократно уже оправдывался за упреки в свой адрес по поводу распада Советского Союза. Так, в ноябре 2019 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что власти СССР не справились с грузом экономических проблем. На это последний советский лидер ответил, что к 1991 году были слишком большие разногласия в республиках и все хотели создать собственные государства.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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