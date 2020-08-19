Оппозиционер заявил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии является единственным легитимным лидером

Светлана Тихановская должна взять на себя роль переходной главы Республики. В этом случае ее главная задача будет заключаться в проведении новых выборов на главенствующий пост страны. Такое мнение выразил бывший претендент на высшую должность Валерий Цепкало, покинувший родину.

По словам политика, именно таким способом нужно урегулировать политическую ситуацию в стране. То, что Тихановская победила на выборах, "совершенно очевидно", и именно она должна стать "переходным президентом", который назначит новую процедуру волеизъявления "в соответствии с Конституцией" через некоторое время.

Именно "на основании очевидности" своей победы Тихановская является единственным законным лидером Белоруссии, добавил Цепкало в беседе с РИА "Новости".

Ранее стало известно, что по поручению Тихановской в Белоруссии создали Координационный совет оппозиции. Политик решила организовать эту структуру после объявления итогов голосования, когда выехала из Республики в столицу Литвы – Вильнюс.

Не так давно экс-глава театра Ивана Купалы, член Координационного совета Павел Латушко заявил, что Россия вполне подходит на роль посредника между властями Белоруссии и оппозицией.

Политический обозреватель Анатолий Вассерман ранее говорил, что протесты в стране стихнут примерно через два месяца, так как средства, выделенные на акции против Александра Лукашенко, уже освоены.