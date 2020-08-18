Белорусские оппозиционеры предложили России стать посредником в переговорах с властью

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Россия подходит на роль посредника между властями Белоруссии и оппозиционным блоком. Такое мнение высказал бывший глава театра Ивана Купалы, член Координационного совета Павел Латушко.
По его мнению, разделить эти полномочия нашей стране следует с представителями Европейского союза. Политик назвал ЕС и РФ "уважаемыми партнерами", на советы которых в республике очень рассчитывают, передает РИА "Новости".
Ранее "Утро.ру" рассказывало об обострении ситуации в соседнем
государстве. Дошло до того, что президент Белоруссии Александр Лукашенко привел в полную боеготовность войска на западе страны.
Политолог объяснил странное поведение президента на публике
Оппозиция определилась с кандидатами на "трансфер" власти после Лукашенко. Последний назвал это попыткой госпереворота