Завалит урожаем: как правильно ухаживать за малиной

Завалит урожаем: как правильно ухаживать за малиной
Фото: pixabay.com
"Утро.ру" рассказывает, как позаботиться о растении в августе и обеспечить себе килограммы ягод на будущий год

Дачный период подходит к концу, и сейчас самое время задуматься над тем, чтобы правильно отправить "отдыхать" многолетние ягоды. Пять простых советов помогут сохранить куст малины до следующего сезона. 

Первое правило

Сначала нужно осмотреть каждый куст и удалить сухие ветви. Молодые, тонкие побеги тоже лучше убрать. А вот мощные стебли укорачиваем до 10 см. При этом нужно помнить, что кусты должны расти не менее чем в полуметре друг от друга.

Второе правило

В случае, если поверхность кустарников покрыта соломой, ее лучше убрать – это сохранит растение от мышей и паразитов.

Третье правило

Теперь нужно удалить листочки. Если их оставить, со временем они отсыреют и начнут гнить, что станет благоприятной почвой для размножения вредителей. При этом почки нужно постараться не задевать.

Четвертое правило

Постарайтесь загнуть стебли кустов так, чтобы в зимний период они полностью находились под снегом. Например, их можно связать пучком, пригнуть к земле и закрепить проволокой.

Пятое правило

Не стоит увлекаться азотными подкормками и удобрениями. Они снижают морозостойкость кустарника. Под их действием растение продолжит расти вместо того, чтобы "отдыхать" до следующего сезона.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как подготовить почву к следующему году.

Ольга ФЕДОРОВА

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