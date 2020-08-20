Молодое поколение может реализовать огромный экономический потенциал региона

В Иркутске 27 августа пройдет IX международный форум rAsia Baikal 2020. Уже второй год подряд город становится площадкой для этого мероприятия. Успешные бизнесмены обсудят последние инновации, возможные пути сотрудничества, обменяются новейшими технологиями и опытом. Мероприятие проведут в онлайн-формате – эксперты, инвесторы, главы международных компаний и молодые бизнесмены из инновационной сферы смогут дать комментарий на важнейшие темы и поделиться знаниями и опытом.

Как ориентироваться в современном мире? Цифровизация меняет нашу планету с невероятной скоростью. И каждый день появляются новые идеи и проекты, вокруг которых объединяются люди, желающие изменить жизнь к лучшему. Форум как раз ставит задачу определить основные векторы современного экономического развития. И разобраться в этом предстоит молодому поколению.

"Мы сами видим, как за десять лет поменялся мир, как быстро ускорилось выполнение тех или иных финансовых процедур. Два главных фокуса на форуме – Иркутск, который расположен рядом с мировыми центрами глобальных инвестиций, и талантливая молодежь, которую необходимо сосредоточить на развитии цифровой экономики", – рассказал председатель совета директоров группы QIWI Борис Ким.

На предыдущих форумах обсуждались преимущества технологии Blockchain, которая охватывает все больше интернет-пользователей с каждым днем. Но биткоины – лишь одна из главнейших тем rAsia Baikal. Останавливаться на обсуждении одного вопроса эксперты не собираются: на форуме поговорят и об инвестиционной привлекательности Восточной Сибири.

Девиз форума – "Сделаем нашу Родину лучше". Иркутская область может получить шанс на привлечение крупного бизнеса из самых разных секторов. Организатор мероприятия – композитор, инвестор и визионер Александр Шульгин.

"Мы должны сформировать новую Сибирь. А она формируется новым поколением – новой генерацией людей. Я уверен в том, что именно новое поколение молодых ребят выведет страну в нужное русло – технический прогресс всегда строился молодыми людьми. История показывает, что будущее менялось людьми возрастом от 18 до 25 лет. Дистанция, которая сегодня существует между молодым поколением и тем, к которому относятся руководители крупных компаний, достаточно велика. Современным людям не объяснишь, для чего нужны посредники в тех или иных делах – если нужно что-то написать или выяснить, молодые действуют напрямую", – уверен Шульгин.

Иркутская область является одним из привлекательнейших для инвестиций регионов России и крупнейшим транспортным узлом. Если не Иркутск, то что еще, вопрошает Шульгин.

"Сибирь в принципе уникальна своим "вольным творчеством" – это как раз то, к чему стремится государство, создавая сектор самозанятых. Иркутск же является крупнейшим сухопутным городом геолокационного значения. А еще это крупнейший транспортный хаб, через который проходят десятки рейсов в страны Азии", – напомнил эксперт.

Город может похвастаться большим количеством молодых специалистов в сфере IT – в Иркутске множество специализированных университетов с дата-центрами. Но не стоит забывать, что Байкал – притягательное место для сотен тысяч туристов.

"Это и центр шаманизма с красивыми и живописными местами. Уникальные вещи, о которых многие не знают", – добавил Шульгин.

Регион с таким потенциалом, утверждают эксперты, не может не стать центром инвестиционного притяжения. И форум должен изменить ситуацию – представители крупнейших IT-компаний смогут объединиться с талантливыми студентами, которые намерены добиться определенных высот в этой сфере.

Спикеры, которые выступят на форуме:

Константин Зайцев, глава правительства Иркутской области,

Александр Шульгин – композитор, инвестор и визионер,

Доктор Крейг С. Райт, главный научный сотрудник nChain,

Толи Макрис – соучредитель EX Sports,

Борис Ким – соучредитель и генеральный директор QIWI Group,

Джерри Д Чан, генеральный директор TAAL,

Джимми Нгуен, президент-основатель Bitcoin Association

И многие другие.

Полная информация о предстоящем мероприятии опубликована на Siberiablockchain.com.