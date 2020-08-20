Простые действия помогут почве быстрее восстановиться после зимы

В конце лета огородники с радостью собирают долгожданный урожай. Грядки стремительно пустеют. Важно соблюсти некоторые нюансы перед тем, как земля уйдет в спячку. Тогда новый дачный сезон снова принесет много плодов.

Порядок подготовки грядок к зиме

Вскопайте землю лопатой. Это нужно для того, избавиться от вредителей, живущих в почве. Выройте траншею посреди грядок. Соберите остатки урожая и переложите в яму. Это послужит своеобразным удобрением. Добавьте готовый компост. Соблюдайте следующие пропорции: квадратный метр почвы требует пары ведер органического удобрения. Это обогатит землю и в будущем повысит плодородность. Посыпьте грядки слоем опилок. Желательно вскапывать землю вместе с ними, так как это позволит почве прогреться. Однако вы можете не перекапывать грядки. Тогда воспользуйтесь следующим способом: поверх почвы положите слой скошенной травы. Важно, чтобы она была здоровой, без следов от вредителей. Это тоже станет хорошим удобрением.

В том случае, если вышеперечисленные действия вы делать не можете, то просто накройте грядки соломой. Рыхлить почву не потребуется, пишет автор канала "Помощь по огороду" в "Яндекс.Дзен".

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как подготовить почву к следующему году. Нужно избавить ее от грибков и вредителей.