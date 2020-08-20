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В конце лета огородники с радостью собирают долгожданный урожай. Грядки стремительно пустеют. Важно соблюсти некоторые нюансы перед тем, как земля уйдет в спячку. Тогда новый дачный сезон снова принесет много плодов.
Порядок подготовки грядок к зиме
В том случае, если вышеперечисленные действия вы делать не можете, то просто накройте грядки соломой. Рыхлить почву не потребуется, пишет автор канала "Помощь по огороду" в "Яндекс.Дзен".
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как подготовить почву к следующему году. Нужно избавить ее от грибков и вредителей.
Блогер возвращался рейсом из Томска в Москву
Политик отметил, что это первый случай мер против президента страны, с которой налажена дипломатическая связь