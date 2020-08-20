Готовить огород для следующего сезона нужно начинать в августе - сентябре

Многие культуры уже закончили плодоносить, поэтому необходимо посвятить время уходу за почвой и подготовить ее для будущих урожаев. Споры грибков, которые провоцируют появление инфекций, не погибают при низких температурах, поэтому перед зимой землю нужно обязательно продезинфицировать.

Первый шаг

Для начала следует убрать ботву, сорняки и другие остатки растительности с грядок. Если некоторые корни не удается убрать вручную, их нужно выкопать.

Второй шаг

После этого необходимо рассыпать по поверхности грядки любой разрыхляющий материал (например, древесную стружку или измельченную солому) и перегной или компост. Это позволит наполнить почву полезными элементами и обогатит ее.

Третий шаг

На этом этапе нужно перекопать грядки и разровнять землю с помощью граблей.

Четвертый шаг

Использование специального средства от болезней садовых растений, например, таблеток глиокладина, поможет дополнительно обеззаразить почву. Лекарство нужно разложить в маленькие углубления по всей грядке.

Пятый шаг

Опытные садоводы советуют после уборки урожая сажать сидераты. Можно посеять редьку или горчицу, пишет автор канала "Любимая усадьба" в "Яндекс.Дзен". Подобные растения не только помогут в борьбе с инфекцией, но и обогатят почву азотом.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно подготовить грядки к зиме.