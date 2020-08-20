Экс-глава Финляндии поделилась неожиданными воспоминаниями о Путине

Экс-глава Финляндии поделилась неожиданными воспоминаниями о Путине
Владимир Путин. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press /www.globallookpress.com
Российский лидер решил однажды устроить для гостей импровизированный концерт

Бывший президент Финляндии Тарья Халонен поделилась в своей авторской радиопередаче своими воспоминаниями о российском лидере Владимире Путине. Бывший политик вспомнила, разговаривая о музыке вместе с пианистом Ийро Рантала, как глава РФ устроил для своих гостей маленький концерт.

Халонен рассказала, как ужинала вместе с супругом и Путиным в Петербурге в 2010 году. Гости собрались в ресторане, который располагался в здании бывшей шоколадной фабрики. Тогда президент России решил немного удивить своих гостей.

Российский лидер неожиданно исполнил хит американской звезды Элвиса Пресли под клавишный аккомпанемент. И рассказал, что в свое время учил английский язык с помощью песен – преподаватели рассказывали ему, что именно так язык усвоить легче всего.

Выступление Путина вызвало восхищение у всех гостей. А Халонен призналась, что никогда не смогла бы так же сыграть и спеть, сообщает Ilta Sanomat.

"Он играл и пел лучше, чем я", – рассказала Тарья.

Не так давно министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что готов составить Владимиру Путину конкуренцию в различных спортивных состязаниях. Он считает, что мог бы посоперничать с российским лидером на татами и на поле для гольфа.

Егор МАЛКОВ

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