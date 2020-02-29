Политик изъявил желание поучаствовать в спаринге по дзюдо, которым увлекается российский президент

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что готов составить Владимиру Путину конкуренцию в различных спортивных состязаниях. Он мог бы посоперничать с российским лидером на татами и на поле для гольфа.

В интервью телеканалу "Украина 24" Пристайко вспомнил слова американского лидера Дональда Трампа о том, что стоит пригласить Путина на "Большую Восьмерку".

"Моя реакция первая была: безусловно, если он приезжает туда, туда же приезжает Зеленский, и в присутствии всех лидеров наконец-то подписывается документ, что война в Украине заканчивается", – прокомментировал министр.

Он добавил, что после этого можно и партию в гольф сыграть, и даже поучаствовать в спаринге по дзюдо, которым не понаслышке увлекается российский президент.

Напомним, что ранее "Утро" писала о громком заявлении турецкого президента Рэджепа Эрдогана, который попросил Путина не вмешиваться в разборки на территории Сирии.