В американском сегменте МКС произошла утечка воздуха

В американском сегменте МКС произошла утечка воздуха
Фото: pixabay.com
Экипаж изолируется на три дня в российском модуле "Звезда"

На Международной космической станции зафиксирована утечка воздуха. Предполагается, что она произошла на американской территории МКС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Отмечается, что утечка незначительная.

"Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", – заявил собеседник агентства.

По его словам, создавшаяся ситуация не угрожает безопасности экипажа.

Позже информацию о ЧП подтвердили в "Роскосмосе". Там пояснили, что американские астронавты на три дня перейдут на нашу "Звезду" завтра, 21 августа, "чтобы организовать контроль давления в модулях" сегмента НАСА. Данное решение принято совместно.

Добавим, что сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Напомним, последний инцидент с утечкой воздуха на станции случился также в августе, но в 2018 года. Это произошло из-за микротрещины диаметром 1,5 мм на корабле "Союз МС-09". Тогда дырочку заделали при помощи салфеток, пропитанных герметиком. Между тем, причина образования трещины общественности не была озвучена, поскольку результаты расследования ЧП засекречены.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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