Старинный монастырь планируют превратить в мечеть

Анкара намерена переделать православный монастырь Хора, расположенный в Стамбуле, в мечеть. Внутри него находится известная церковь Христа Спасителя. После того, как ее переделают, мусульмане станут приходить в мечеть для молитв.

В РПЦ крайне резко отреагировали на новость из Турции. Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что власти страны не выполняют своих обещаний и демонстрируют "презрительное равнодушие к христианским ценностям".

Как утверждает протоиерей в беседе с РИА "Новости", такого же следует ждать и храме Спасителя в Полях.

"По-видимому, турецкое руководство готово и далее последовательно игнорировать чуждую его пониманию мировую ценность наследия покоренной Византии", – говорит он.

Балашов подчеркнул, что подобные решения не способствуют пониманию и сотрудничеству между нашими народами. Также он отметил, что за происходящим "больно наблюдать".

Ранее в Турции статус мечети снова обрел некогда православный храм Святой Софии.