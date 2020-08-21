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Анкара намерена переделать православный монастырь Хора, расположенный в Стамбуле, в мечеть. Внутри него находится известная церковь Христа Спасителя. После того, как ее переделают, мусульмане станут приходить в мечеть для молитв.
В РПЦ крайне резко отреагировали на новость из Турции. Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что власти страны не выполняют своих обещаний и демонстрируют "презрительное равнодушие к христианским ценностям".
Как утверждает протоиерей в беседе с РИА "Новости", такого же следует ждать и храме Спасителя в Полях.
"По-видимому, турецкое руководство готово и далее последовательно игнорировать чуждую его пониманию мировую ценность наследия покоренной Византии", – говорит он.
Балашов подчеркнул, что подобные решения не способствуют пониманию и сотрудничеству между нашими народами. Также он отметил, что за происходящим "больно наблюдать".
Ранее в Турции статус мечети снова обрел некогда православный храм Святой Софии.
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