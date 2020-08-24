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Женщина, стригущая ногти на ногах на берегу Черного моря, вызвала бурное негодование россиян.
Ролик был опубликован в инстаграм-канале @krasnodar_kray. В подписи говорится, что снят он был на пляже в Сочи. Подписчики поспешили высказать свое негативное мнение о женщине, которая приехала на курорт без педикюра.
"Жесть", "Колхозники начали выезжать на моря", "Купаться аж перехотелось", – приводит комментарии "Лента".
Некоторых, впрочем, заинтересовало, насколько это удобно - стричь ногти, сидя в воде: "Волны не мешают?"
Но большинство комментариев касалось поведения русских людей на отдыхе в целом. Многие отмечали, что и за границей им приходится краснеть за соотечественников.
Ранее ученый объяснил бурный рост водорослей на пляжах Анапы большим количеством туристов, органические продукты жизнедеятельности которых попадают в море.
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