Граждане РФ отказываются отдыхать вместе с соотечественниками

Женщина, стригущая ногти на ногах на берегу Черного моря, вызвала бурное негодование россиян.

Ролик был опубликован в инстаграм-канале @krasnodar_kray. В подписи говорится, что снят он был на пляже в Сочи. Подписчики поспешили высказать свое негативное мнение о женщине, которая приехала на курорт без педикюра.

"Жесть", "Колхозники начали выезжать на моря", "Купаться аж перехотелось", – приводит комментарии "Лента".

Некоторых, впрочем, заинтересовало, насколько это удобно - стричь ногти, сидя в воде: "Волны не мешают?"

Но большинство комментариев касалось поведения русских людей на отдыхе в целом. Многие отмечали, что и за границей им приходится краснеть за соотечественников.

Ранее ученый объяснил бурный рост водорослей на пляжах Анапы большим количеством туристов, органические продукты жизнедеятельности которых попадают в море.