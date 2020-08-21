Черное море позеленело из-за туристов

Черное море позеленело из-за туристов
Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Купаться не возможно и на Азовском побережье

Черное море в районе Анапы позеленело из-за слишком большого количества отдыхающих. Как пояснил эксперт Южного научного центра РАН Олег Степаньян, водоросли ульва и кладофора всегда присутствовали в данном регионе, но летом 2020 года многочисленные отдыхающие спровоцировали их активный рост.

"Всплеск цветения в этом году связан со взрывным поступлением органики – продуктов жизнедеятельности людей", – признал специалист.

По его мнению, в регионе существует проблема с очистными сооружениями – они не справляются со своей задачей, передает РИА "Новости". Однако временное позеленение воды – это естественный процесс.

Ранее в Сети появились многочисленные видео с пляжей Анапы, где вместо морской воды у берега колышется жуткая зеленая гуща.

До этого отпуск отдыхающим в Анапе испортили полчища насекомых. 

На Азовском побережье сейчас тоже проблемы, сообщает телеграм-канал Krasnodar_kray. К берегу прибило множество мертвых медуз, из-за которых вода порыжела. 

Отпугивают туристов от российских морских курортов и видеоролики из Сочи. Звезды отечественного шоу-бизнеса и другие медийные личности также раскритиковали отдых на родном Черном море.

Николай ВИКТОРОВ

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