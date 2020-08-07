Стрекозы оккупировали пляжи и кафе в Анапе

Большая часть туристов сейчас отдыхает на побережье Черного моря в Анапе. Однако в последние дни участились жалобы россиян на атаки стрекоз.

Большие насекомые буквально заполонили пляжи и кафе, передает телеканал "РенТВ". Туристы засняли на видео целый роз жужжащих стрекоз. Однако ученые поспешили успокоить отдыхающих: насекомые совсем не опасны. Более того, они помогают в борьбе с мухами и комарами.

"Чем больше стрекоз, тем меньше мух и комаров на пляжах и в парках", – резюмировал биолог Вениамин Голубитченко.

Эксперты считают, что причиной вспышки численности стрекоз стали благоприятные условия для их размножения. Хорошая погода и большая кормовая база спровоцировали "атаку" насекомых.

Напомним, что ранее "Утро.ру" публиковало список отечественных курортов, где россияне смогут недорого отдохнуть в августе.