Отдых на российском курорте нарушило нашествие насекомых - видео

Отдых на российском курорте нарушило нашествие насекомых - видео
Фото: Evgenii Shabanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Стрекозы оккупировали пляжи и кафе в Анапе

Большая часть туристов сейчас отдыхает на побережье Черного моря в Анапе. Однако в последние дни участились жалобы россиян на атаки стрекоз.

Большие насекомые буквально заполонили пляжи и кафе, передает телеканал "РенТВ". Туристы засняли на видео целый роз жужжащих стрекоз. Однако ученые поспешили успокоить отдыхающих: насекомые совсем не опасны. Более того, они помогают в борьбе с мухами и комарами. 


"Чем больше стрекоз, тем меньше мух и комаров на пляжах и в парках", – резюмировал биолог Вениамин Голубитченко.

Эксперты считают, что причиной вспышки численности стрекоз стали благоприятные условия для их размножения. Хорошая погода и большая кормовая база спровоцировали "атаку" насекомых. 

Напомним, что ранее "Утро.ру" публиковало список отечественных курортов, где россияне смогут недорого отдохнуть в августе. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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