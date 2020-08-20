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Летний сезон подходит к концу, но это никак не сказывается на сокращении спроса на российские курорты, о чем свидетельствуют кадры из Сочи.
В Сети появилось видео, на котором запечатлены переполненные пляжи черноморского побережья. Видно, что отдыхать приехали сотни человек. Людям тесно даже купаться, не говоря уже о размещении на пляже. Соблюдение социальной дистанции также всеми нарушено.
Ролик появился в официальном аккаунте Краснодарского края. В публикации у пользователей спросили, хотят ли они еще на море после увиденного. На что многие высказались довольно категорично.
" Ужас, и ехать не хочется, и смотреть страшно", – написали пользователи.
Часть из них заявили, что в этом году они уж точно отдыхать на море не поедут – лучше подождать, когда этот ажиотаж спадет. Другие сообщили, что сейчас не такая плохая ситуация с количеством отдыхающих в Абхазии – границу с Азербайджаном открыли некоторое время назад.
Отдых в Сочи в этом году для себя выбрал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Один из отдыхающих заметил представителя Кремля в шортах и сланцах.
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